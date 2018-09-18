Люди гадают, что он пил на встрече с членами паралимпийской сборной страны

Очередной конфуз подстерегал президента Незалежной Петра Порошенко во время посещения Кропивницкого, куда он приехал, чтобы поздравить жителей с Днем города. После прогулки по праздничным улицам лидер посетил кафе, где встретился с победителями и призерами Паралимпийских и Дефлимпийских игр. Однако заведение он покинул в настолько неадекватном состоянии, что на него обратил внимание политолог Александр Семченко.

"Такого позора я вообще никогда не видел, просто ужас", – цитирует эксперта РИА ФАН.

Семченко усомнился в словах официантки, которая утверждала, что украинский лидер выпил лишь чашку кофе с молоком. Слишком уж он был "веселый".

Отметив, что собравшиеся около кафе люди благодарили Порошенко, эксперт ужаснулся, что "с такой поддержкой он действительно может пройти во второй тур". На видео, снятом очевидцами, видно, что президент Незалежной размахивает руками и эмоционально выкрикивает фразы в толпу.