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"Новичка" нанюхался: "Победу" Порошенко над Россией высмеяли в Сети

Петр Порошенко. Фото: Globallookpress/ZUMAPRESS.com/Maxym Marusenko
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Президенту факты не указ

Украина одержала победу над Россией, несмотря на тот колоссальный ущерб, который киевские власти нанесли стране в результате разрыва отношений с Москвой. Об этом громогласно заявил украинский лидер Петр Порошенко.

На форуме "Ялтинская европейская стратегия" Порошенко отметил, что заключенное соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом является доказательством политической победы Киева над Москвой.

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"Могу констатировать, что Россию мы переиграли, и прошло уже больше года, как соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу", – написал он в Twitter.

При этом, по словам Порошенко, торговля с ЕС не позволяет Незалежной  до конца покрыть убытки, которые она понесла, пойдя на конфликт с РФ. Пока что доля ЕС в украинском экспорте составляет около 42%.

Однако пользователи соцсети, мягко говоря, не поверили словам президента (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Перевожу на понятный язык. В общем за несколько лет удалось засучить рукава и обеспечить практически полное уничтожение промышленного потенциала Украины, превратив её в охрененных размеров огород и рынок сбыта дешёвого говна из Евросоюза. Витаю з пэрэмогой", – написал один из них. 

"Петя, как всегда, пищит и не краснеет. Промышленность мертва, зато сюда товары из ЕС привозят. И чем больше привозят-тем больших размеров записки п***** украинской промышленности. Молодец, жид", – отреагировал Павел. 

"Пеценька с утра горылкы втрепал?", – поинтересовался Роман Д.

А вот пользователь с ником "грешниквмуках" заподозрил Порошенко употреблении чего-то покрепче спиртного.

"Такое впечатление,что Петя все время пьяный..или Новичка (отравляющее вещество нервно-паралитического свойства – прим. Утро.ру) нанюхался", – съязвил автор.

Другие же обратили внимание украинского главы на тот факт, что Россия по-прежнему остается главным торговым партнером Украины.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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