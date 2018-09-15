Президенту факты не указ

Украина одержала победу над Россией, несмотря на тот колоссальный ущерб, который киевские власти нанесли стране в результате разрыва отношений с Москвой. Об этом громогласно заявил украинский лидер Петр Порошенко.

На форуме "Ялтинская европейская стратегия" Порошенко отметил, что заключенное соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом является доказательством политической победы Киева над Москвой.

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"Могу констатировать, что Россию мы переиграли, и прошло уже больше года, как соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу", – написал он в Twitter.

При этом, по словам Порошенко, торговля с ЕС не позволяет Незалежной до конца покрыть убытки, которые она понесла, пойдя на конфликт с РФ. Пока что доля ЕС в украинском экспорте составляет около 42%.

Можу констатувати, що Росію ми переграли, і вже понад рік, як Угода про асоціацію між Україною і ЄС набула чинності. Частка Євросоюзу в експорті коливається від 42 до 43%, стрімко наближаючись до 50%, і це вагомий компенсатор тих втрат, які спричинила нам Росія — Петро Порошенко (@poroshenko) 14 сентября 2018 г.

Однако пользователи соцсети, мягко говоря, не поверили словам президента (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Перевожу на понятный язык. В общем за несколько лет удалось засучить рукава и обеспечить практически полное уничтожение промышленного потенциала Украины, превратив её в охрененных размеров огород и рынок сбыта дешёвого говна из Евросоюза. Витаю з пэрэмогой", – написал один из них.

"Петя, как всегда, пищит и не краснеет. Промышленность мертва, зато сюда товары из ЕС привозят. И чем больше привозят-тем больших размеров записки п***** украинской промышленности. Молодец, жид", – отреагировал Павел.

"Пеценька с утра горылкы втрепал?", – поинтересовался Роман Д.

А вот пользователь с ником "грешниквмуках" заподозрил Порошенко употреблении чего-то покрепче спиртного.

"Такое впечатление,что Петя все время пьяный..или Новичка (отравляющее вещество нервно-паралитического свойства – прим. Утро.ру) нанюхался", – съязвил автор.

Такое впечатление,что Петя все время пьяный..или Новичка нанюхался pic.twitter.com/HCjiEn2bf5 — грешниквмуках (@Grecshnekvmykax) 14 сентября 2018 г.

Другие же обратили внимание украинского главы на тот факт, что Россия по-прежнему остается главным торговым партнером Украины.