Теперь странам придется пересматривать все партнерские соглашения

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, прекращающий действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. С соответствующей инициативой ранее выступил Совет национальной безопасности и обороны (СБНО) Украины.

"Ввести в действие решение от 6 сентября 2018 г. СБНО Украины "О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Порошенко в понедельник, 17 сентября.

Договор о дружбе с РФ был подписан 31 мая 1997 г. сроком на 10 лет с автоматической пролонгацией. Он регулировал отношения между государствами по многим областям взаимодействия, в том числе по вопросам таможни, культуры, спорта, образования. Признавал нерушимыми границы, закреплял взаимные обязательства не действовать в ущерб друг другу и даже касался взаимной ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Теперь партнерские соглашения можно считать недействительными. МИД Украины должен поставить в известность РФ, а также ООН, ОБСЕ и прочие международные организации, что между Киевом и Москвой больше нет соглашения о дружбе и сотрудничестве.