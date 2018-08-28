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Киев готов разорвать Договор о дружбе Украины с Россией

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
продолжениеУкраина призвала мир сильнее душить Россию
Шоколадный магнат Незалежной пустился во все тяжкие

Совет национальной безопасности и обороны и министерству иностранных дел Украины должны подготовить документы для аннулирования Договора о дружбе с Россией, а также предоставить свои предложения по защите интересов Киева в Азовском море. Об этом сегодня заявил президент Петр Порошенко во время совещания с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Незалежной.

"Наконец сегодня мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными к следующему шагу: прекращение действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, который по вине Москвы уже давно стал анахронизмом. Уже в ближайшее время я ожидаю от МИД необходимый пакет документов для начала реализации этого процесса", – цитирует телеканал "112" пана Порошенко.

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Также он в ожидании прожектов по выходу из образовавшейся проблемы после открытия Крымского моста в акватории Азовского моря для украинских портов.

"Я не собираюсь с этим мириться и твердо убежден: ситуация, которая складывается сейчас, категорически неприемлема. Поручил подготовить соответствующее заседание СНБО по этому поводу и прошу МИД внести как можно скорее свои предложения. Потому как противоправные и коварные действия Москвы в этом регионе не должны и не будут оставаться безнаказанными, тем более и без соответствующей международной реакции", - сурово возвестил гарант.

Помимо этого Петр Алексеевич призвал собравшихся к созданию "координационного органа по формированию консолидированной претензии Украины к России для возмещения причиненных убытков" в рамках закона о деоккупации Донбасса.

И это еще не все.

Пан Порошенко подчеркнул необходимость получения экономической и энергетической независимости Незалежной от РФ и продвижения к получению Томоса об автокефалии для Украинской православной церкви.

"Мы продолжаем нить за нитью рвать ту паутину, которой русский царизм, а позже красный большевизм долгие века методично опутывали свободолюбивую украинскую душу", – приводит его слова "Европейская правда".

Складывается впечатление, что постмайданый лидер страны активно вступил в предвыборную гонку, которая официально еще не стартовала. Однако ежедневно в речах Петра Алексеевича раз по тридцать поминается Россия в различной интерпретации. Так часто, что за этим теряется сама ненька.

К такому выводу приходят и эксперты. В Москве полагают, что от разрыва соглашения о дружбе между нашими странами ничего существенно не изменится, поскольку все уже и так порвалось. А антироссийские потуги пана Порошенко можно увязать с намеченными на 31 марта будущего года выборами главы украинского государства.

"Это все то, что де-факто потеряло свою значимость, от разрыва договора отношения не пострадают, все, что можно в это области сделать – уже сделано. Решение о непродлении во многом связано с предвыборной ситуацией. Выборы, скорее всего, будут отложены на май, а договор в случае его пролонгации вступит в новый десятилетний срок как раз в апреле, это может быть использовано в предвыборной борьбе", – прокомментировал RT новость с берегов Днепра  ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский.

Коротенькая справка: Российская Федерация и Украина подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 1997 году. Документ ратифицирован Верховной радой.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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