При этом официально Киев не подавал заявку на выход из объединения

У Украины больше нет действующих представительств при СНГ. Об этом сообщил глава исполкома СНГ Сергей Лебедев.

"В августе было закрыто представительство Украины при уставных органах Содружества", – указал он, уточнив, что контакты объединения с Украиной отныне осуществляются через посольство Незалежной в столице Белоруссии Минске.

Между тем участники объединения надеются, что Киев продолжит участвовать в мероприятиях СНГ. "Украина не вышла из состава Содружества, она де-юре остается государством-участником, поэтому мы все документы ей направляем, а также приглашения", – приводит ТАСС слова Лебедева.

Украина в свое время не ратифицировала Устав СНГ, однако ратифицировала Соглашение о создании СНГ и Протокол к Соглашению в 1991 году. Поэтому де-юре присоединение страны к СНГ не было завершено, но она принимала полноценное участие в работе объединения.

После госпереворота в 2014 г. в Киеве было заявлено, что Незалежная выйдет из СНГ.

Весной 2018 г. президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении участия Украины в работе СНГ.