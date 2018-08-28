Украина осталась без представительства при органах СНГ
У Украины больше нет действующих представительств при СНГ. Об этом сообщил глава исполкома СНГ Сергей Лебедев.
"В августе было закрыто представительство Украины при уставных органах Содружества", – указал он, уточнив, что контакты объединения с Украиной отныне осуществляются через посольство Незалежной в столице Белоруссии Минске.
Между тем участники объединения надеются, что Киев продолжит участвовать в мероприятиях СНГ. "Украина не вышла из состава Содружества, она де-юре остается государством-участником, поэтому мы все документы ей направляем, а также приглашения", – приводит ТАСС слова Лебедева.
Украина в свое время не ратифицировала Устав СНГ, однако ратифицировала Соглашение о создании СНГ и Протокол к Соглашению в 1991 году. Поэтому де-юре присоединение страны к СНГ не было завершено, но она принимала полноценное участие в работе объединения.
После госпереворота в 2014 г. в Киеве было заявлено, что Незалежная выйдет из СНГ.
Весной 2018 г. президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении участия Украины в работе СНГ.
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