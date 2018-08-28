Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украина готовит удар по Крыму

Фото: flickr.com/7armyjmtc
Москва, держись: Киев плетет интригу мирового масштаба

Россию вскоре ожидают большие неприятности. По крайней мере, на это рассчитывают на Украине. По словам постпреда Незалежной при ООН Владимира Ельченко, с площадки Генассамблеи ООН на Москву обрушится буквально бомба. Впрочем, дальше туманных намеков дипломат не пошел.

"Мы готовим несколько инициатив на Генассамблею. Не могу раскрывать их все, так как наш сосед только этого и ждет. Но их ждет несколько очень неприятных сюрпризов", – приводит слова Ельченко Gazeta.ua. 

По теме

Украинский постпред все же приоткрыл завесу тайны, указав, что ряд идей касаются Донбасса, а ряд – Крыма. В частности, Киев работает над новой редакцией резолюции по Крыму, в которую войдут вопросы о политзаключенных.

"Когда вы это услышите, будете приятно удивлены", - обещал Ельченко украинским журналистам.

Ждать осталось недолго. Торжественное открытие 73-й сессии ГА ООН состоится 18 сентября в Нью-Йорке. Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Украинскую делегацию возглавит лично президент Петр Порошенко, сообщает RT. Ранее "Утро" рассказывало, как киевские представители работают над устройством встречи Петра Порошенко с Дональдом Трампом.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

"Северный поток - 2" довел Меркель до электрического стула

Вашингтон и Берлин крепко схлестнулись из-за российской трубы

Со Скрипалями разберутся особые специалисты

Британцы пустили в ход тяжелую артиллерию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей