Украина готовит удар по Крыму
Россию вскоре ожидают большие неприятности. По крайней мере, на это рассчитывают на Украине. По словам постпреда Незалежной при ООН Владимира Ельченко, с площадки Генассамблеи ООН на Москву обрушится буквально бомба. Впрочем, дальше туманных намеков дипломат не пошел.
"Мы готовим несколько инициатив на Генассамблею. Не могу раскрывать их все, так как наш сосед только этого и ждет. Но их ждет несколько очень неприятных сюрпризов", – приводит слова Ельченко Gazeta.ua.
Украинский постпред все же приоткрыл завесу тайны, указав, что ряд идей касаются Донбасса, а ряд – Крыма. В частности, Киев работает над новой редакцией резолюции по Крыму, в которую войдут вопросы о политзаключенных.
"Когда вы это услышите, будете приятно удивлены", - обещал Ельченко украинским журналистам.
Ждать осталось недолго. Торжественное открытие 73-й сессии ГА ООН состоится 18 сентября в Нью-Йорке. Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Украинскую делегацию возглавит лично президент Петр Порошенко, сообщает RT. Ранее "Утро" рассказывало, как киевские представители работают над устройством встречи Петра Порошенко с Дональдом Трампом.
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