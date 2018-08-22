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Единожды солгав: Порошенко выдумал беседу с Меркель

Фото: GLOBAL LOOK press/Kay Nietfel
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Глава Незалежной запутался между сном и явью

Президент Украины Петр Порошенко ввел страну в заблуждение, рассказывая о переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Сообщение о том, что глава немецкого правительства позвонила в Киев с отчетом о состоявшейся 18 августа в Берлине встрече с лидером РФ Владимиром Путиным, явно не соответствует действительности. Об этом пишет издание Replyua.net.

В СМИ обратили внимание на то, что про телефонный разговор Порошенко с Меркель упоминается только на сайте украинского президента. Ни сайт канцлера ФРГ, ни какие-либо другие немецкие госпорталы такой информации не сообщали.

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"Либо телефонных переговоров и вовсе не было, либо состоявшийся разговор между канцлером и Порошенко не имел статуса официального государственного диалога, который ему попыталась предать администрация украинского президента", – делают вывод в СМИ.

Между тем на официальном сайте Порошенко не только указывается, что Меркель "проинформировала о результатах переговоров" с Путиным, но и что украинский лидер в ответ призвал ее "активизировать усилия". Действительно, чего уж мелочиться – врать, так по-крупному, фантазировать масштабно, хотя бы в мечтах принимая отчеты мировых лидеров и раздавая им указания.

Вера СВЕТЛОВА
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