На Украине требуют наказания для Австрии за свадебный танец Путина
Приглашение российского президента на свадьбу министра
иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и праздничный танец с невестой требуют
немедленного и жесткого ответа со стороны Киева. Австрийцев нужно как следует
наказать за заигрывание с "агрессором". С таким предложением выступил
украинский журналист Максим Кухар.
"Нужны срочные санкции против Австрии. Пощаде здесь нет места. Путина, устроившего передел границ в Европе, решила поддержать Австрия. Ее глава МИД пригласил агрессора на свадьбу – это знак дружбы и одобрения. Для сравнения скажу, что это хуже, чем если бы три русских танка "случайно" заехали в пригород Харькова или Сум", – написал Кухар на своей страничке в Facebook.
В продолжение своей ироничной записи публицист рассуждает, как именно Киев может отомстить Вене. К примеру, устроить проверки всех австрийских компаний, работающих на Украине, лишить их права участвовать в украинских тендерах и торгах и отменить контракты на поставку сырья компаниям из этой европейской страны.
Дальше – больше: "Задержание всех автомобилей граждан Австрии для проверки на угон. По три раза в день. Проведение военных учений в Закарпатье со сценарием глубокого рейда и штурма столицы Австрии. "Случайное" нарушение воздушных границ Австрии военными самолетами". Ну и самым страшным наказанием для австрийского политического истеблишмента, осмелившегося дружить с "кровавым тираном" Путиным, станет передача под посольством Австрии в Киеве "пяти, а лучше десяти ведер крови на свадьбу австрийскому министру".
Несмотря на то что пост направлен на поддевание той части украинского общества, которую глубоко оскорбило присутствие Владимира Путина на свадьбе Карин Кнайсль, многие читатели стали всерьез обсуждать осуществимость той или иной ответной меры. Некоторые упрекнули журналиста в некомпетентности и непрофессионализме, указав на то, что для нарушения воздушного пространства Австрии Украине сначала придется нарушить его в Чехии, Словакии и Венгрии, а это, мол, нежелательно.
Часть читателей стала ругать Кухара и интересоваться его психическим здоровьем. Однако большинство украинцев оценили юмор: "Запретить каждому украинцу ездить посещать Венскую оперу" пункт добавить", "Все спланировано хорошо. Только с украинскими самолетами военными как-то неудобно получилось. Могут не долететь. Но можно надуть воздушный шар", – таких комментариев явно больше.
Свадьба главы МИД Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера состоялась в минувшие выходные. В качестве почетного гостя на ней присутствовал президент РФ Владимир Путин. Накануне в интернете появилось видео с танцем Путина и Кнайсль. Покружившись с минуту, они сорвали аплодисменты гостей. На праздничном банкете российский лидер взял слово и сказал тост в честь молодоженов. Путин пожелал им крепкого и счастливого брака и пригласил в гости в Россию. Покидая торжество, президент РФ оставил пожелание молодоженам на машине. В качестве подарка он преподнес им тульский самовар, картину и старинную масловыжималку.
Приглашение российского главы на торжество высокопоставленного австрийского политика вызвало раздражение у Киева. "Я светскую жизнь обычно не комментирую, но если МИД Австрии вынужден оправдываться, уверяя в неизменности внешнеполитического курса в свете "частного" визита, то это уже интересная новая форма, которая вызывает грустную улыбку", – написал в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
В Крыму утонул самолет
Пассажирское воздушное судно стало первым экспонатом особенного парка
Поездка Путина на свадьбу навеяла грусть на Киев
Украинские власти с печальной улыбкой смотрят на "предательство" Европы
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Украина станет черной дырой мира
- "Как ездят, так и стреляют": Военный парад в Киеве обернулся конфузом
- Незалежную ждет катастрофа из-за отмены сообщения с РФ
НЛО
- В Шотландии найден труп инопланетянина
- Главу ЦРУ преследуют инопланетяне
- Инопланетяне хулиганят на Луне
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина