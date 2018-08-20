Против Вены требуют ввести жесткие санкции

Приглашение российского президента на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и праздничный танец с невестой требуют немедленного и жесткого ответа со стороны Киева. Австрийцев нужно как следует наказать за заигрывание с "агрессором". С таким предложением выступил украинский журналист Максим Кухар.



"Нужны срочные санкции против Австрии. Пощаде здесь нет места. Путина, устроившего передел границ в Европе, решила поддержать Австрия. Ее глава МИД пригласил агрессора на свадьбу – это знак дружбы и одобрения. Для сравнения скажу, что это хуже, чем если бы три русских танка "случайно" заехали в пригород Харькова или Сум", – написал Кухар на своей страничке в Facebook.

В продолжение своей ироничной записи публицист рассуждает, как именно Киев может отомстить Вене. К примеру, устроить проверки всех австрийских компаний, работающих на Украине, лишить их права участвовать в украинских тендерах и торгах и отменить контракты на поставку сырья компаниям из этой европейской страны.

Дальше – больше: "Задержание всех автомобилей граждан Австрии для проверки на угон. По три раза в день. Проведение военных учений в Закарпатье со сценарием глубокого рейда и штурма столицы Австрии. "Случайное" нарушение воздушных границ Австрии военными самолетами". Ну и самым страшным наказанием для австрийского политического истеблишмента, осмелившегося дружить с "кровавым тираном" Путиным, станет передача под посольством Австрии в Киеве "пяти, а лучше десяти ведер крови на свадьбу австрийскому министру".

Несмотря на то что пост направлен на поддевание той части украинского общества, которую глубоко оскорбило присутствие Владимира Путина на свадьбе Карин Кнайсль, многие читатели стали всерьез обсуждать осуществимость той или иной ответной меры. Некоторые упрекнули журналиста в некомпетентности и непрофессионализме, указав на то, что для нарушения воздушного пространства Австрии Украине сначала придется нарушить его в Чехии, Словакии и Венгрии, а это, мол, нежелательно.

Часть читателей стала ругать Кухара и интересоваться его психическим здоровьем. Однако большинство украинцев оценили юмор: "Запретить каждому украинцу ездить посещать Венскую оперу" пункт добавить", "Все спланировано хорошо. Только с украинскими самолетами военными как-то неудобно получилось. Могут не долететь. Но можно надуть воздушный шар", – таких комментариев явно больше.

Свадьба главы МИД Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера состоялась в минувшие выходные. В качестве почетного гостя на ней присутствовал президент РФ Владимир Путин. Накануне в интернете появилось видео с танцем Путина и Кнайсль. Покружившись с минуту, они сорвали аплодисменты гостей. На праздничном банкете российский лидер взял слово и сказал тост в честь молодоженов. Путин пожелал им крепкого и счастливого брака и пригласил в гости в Россию. Покидая торжество, президент РФ оставил пожелание молодоженам на машине. В качестве подарка он преподнес им тульский самовар, картину и старинную масловыжималку.

Приглашение российского главы на торжество высокопоставленного австрийского политика вызвало раздражение у Киева. "Я светскую жизнь обычно не комментирую, но если МИД Австрии вынужден оправдываться, уверяя в неизменности внешнеполитического курса в свете "частного" визита, то это уже интересная новая форма, которая вызывает грустную улыбку", – написал в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.