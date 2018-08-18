Путин сплясал на свадьбе в Австрии

Политик тепло поздравил молодоженов

Президент России Владимир Путин на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль станцевал с виновницей торжества.

Политик задержался на 10 минут, из-за чего начало праздничного мероприятия отложили. Путин по окончанию свадьбы тепло попрощался с супругами и оставил им пожелание на машине.

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Какая же свадьба без танцев? pic.twitter.com/Dde86Ml6yH — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 августа 2018 г.

Глава России отправился в Берлин, где встретится с канцлером Ангелой Меркель.