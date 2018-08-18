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Путин сплясал на свадьбе в Австрии

Фото: GLOBAL LOOK press/ kremlin.ru
Политик тепло поздравил молодоженов

Президент России Владимир Путин на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль станцевал с виновницей торжества.

Политик задержался на 10 минут, из-за чего начало праздничного мероприятия отложили. Путин по окончанию свадьбы тепло попрощался с супругами и оставил им пожелание на машине.

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Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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