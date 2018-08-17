Поездка Путина на свадьбу навеяла грусть на Киев

Украинские власти с печальной улыбкой смотрят на "предательство" Европы

В Незалежной также не смогли промолчать по поводу предстоящего в субботу, 18 августа, бракосочетания главы МИД Австрии Карин Кнайсль с бизнесменом Вольфгангом Майлингером, на которое приглашен российский лидер Владимир Путин. Не прошел мимо события и министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Я светскую жизнь обычно не комментирую, но если МИД Австрии вынужден оправдываться, уверяя в неизменности внешнеполитического курса в свете "частного" визита, то это уже интересная новая форма, которая вызывает грустную улыбку", – написал украинец на своей странице в Twitter.

Так Климкин прокомментировал заявления австрийского внешнеполитического ведомства о личном характере визита президента России.

Сначала депутат Европарламента от партии зеленых Михель Раймон призвал Кнайсль подать в отставку. Он заявил, что если она не примет решение добровольно, то федеральный канцлер Себастьян Курц прямо-таки обязан предложить президенту страны Александру Ван дер Беллену лишить ее поста.

"В первую очередь это приватное торжество и частный визит, из этого не следует никакого изменения внешнеполитического позиционирования Австрии", – подчеркнул представитель австрийского МИД, слова которого приводит агентство APA.

Также в ведомстве пояснили, что приезд Путина на свадебное торжество считается рабочим визитом и сопровождается "обычными мерами безопасности при визите иностранного гостя государства". "Российская сторона сама оплатит свои расходы", – уточнил представитель МИД. По его словам, Кнайсль возьмет на себя расходы на саму свадьбу, включая оплату частной охранной фирмы.

Накануне желчью изошелся известный украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон, считающий, что Путин должен был стать нерукопожатным в Европе, но на деле там встречают его с распростертыми объятиями.

"Это нонсенс! Путин колесит по Европе, его принимают лидеры стран ЕС, они прилетают к нему. И важная деталь: по дороге в Берлин он заедет в Вену, где будет гостем на свадьбе министра иностранных дел Австрии... Это издевательство над здравым смыслом! Его еще приглашают на свадьбы лидеров Австрии, он летает в Берлин на встречи с Меркель. Это говорит о безвечной импотенции Европы!", – заявил Гордон в эфире Newsone.

Разрушением ни много ни мало "европейских ценностей" назвала присутствие главы российского государства на бракосочетании австрийского министра глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко.

Можно только представить, какая свистопляска в западных СМИ и в украинском сегменте интернета начнется завтра.

