Пока главный вопрос, из-за которого глава Кремля отправился на поклон к фрау канцлерин, держится в секрете

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался раскрыть полный круг тем, которые планируют рассмотреть Владимир Путин и Ангела Меркель на встрече в Берлине в субботу, 18 августа.

Песков в пятницу, 17 августа, лишь подтвердил, что договоренность о переговорах остается в силе. Он уточнил, что личная встреча лидеров состоится во второй половине дня. Но перед этим главы РФ и ФРГ выйдут к прессе и раскроют, что именно будут обсуждать, передает РИА "Новости".

Ранее в администрациях Путина и Меркель ограничивались общими словами о том, что пройдет "сверка часов" по ситуации на Украине и в Сирии, а также будет затронута проблема экономического давления США на разные страны.

Напомним, Путин попадет прямо с корабля на бал: перед переговорами с Меркель он побывает на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль.