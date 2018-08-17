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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался раскрыть полный круг тем, которые планируют рассмотреть Владимир Путин и Ангела Меркель на встрече в Берлине в субботу, 18 августа.
Песков в пятницу, 17 августа, лишь подтвердил, что договоренность о переговорах остается в силе. Он уточнил, что личная встреча лидеров состоится во второй половине дня. Но перед этим главы РФ и ФРГ выйдут к прессе и раскроют, что именно будут обсуждать, передает РИА "Новости".
Ранее в администрациях Путина и Меркель ограничивались общими словами о том, что пройдет "сверка часов" по ситуации на Украине и в Сирии, а также будет затронута проблема экономического давления США на разные страны.
Напомним, Путин попадет прямо с корабля на бал: перед переговорами с Меркель он побывает на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль.
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