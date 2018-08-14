Разговор политиков выйдет за рамки протокола

"Северный поток – 2", сирийский и украинский вопросы – за этими темами президент и канцлер прячут истинные намерения предстоящих переговоров, считают политологи. Напомним, официальный перечень обсуждаемых пунктов озвучил накануне представитель Ангелы Меркель Штеффен Зайберт.

Однако эту версию эксперты считают лишь отчасти правдоподобной. Вероятнее всего, полагают они, стороны продумают "месть" США на санкции и пошлины на алюминий и сталь, от которых пострадали обе страны. Кроме того, и Россия, и Германия остерегаются последствий антитурецких ограничений, введенных Штатами не так давно.

Москве же Вашингтон пригрозил новыми санкциями за покушение на Скрипалей. Однако пока они никак не отразились на работающих в РФ немецких компаниях, что, по мнению аналитиков, является лишь делом времени. Прежде всего ограничения затронут банковскую и энергетическую сферы, полагает глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс.

"Я не вижу никаких изменений в отношениях между Москвой и Берлином. Но по определенным и конкретным вопросам мы сейчас сотрудничаем более тесно. В основном это ответ на американскую внешнюю политику, которую сегодня проводит Вашингтон", – заявил эксперт в интервью The New York Times.

Заметного сближения между государствами не заметил и другой собеседник газеты. По мнению директора программ по Центральной и Восточной Европе, России и Центральной Азии из Немецкого общества внешней политики Штефана Майстера, субботний диалог нужен в равной степени и Путину, и Меркель.

"Я бы рассматривал эту встречу в более широком, глобальном контексте. Я не вижу в этом сигналов о потеплении отношений между Берлином и Москвой, но между ними существует некое совпадение интересов, и в этих областях они все больше хотят сотрудничать", – поделился своим мнением Майстер.

Что касается протокольных вопросов, то первым в повестке будет разговор о "СП-2". Стороны обсудят, как протянуть трубопровод по дну Балтики в обход Украины и Польши. Именно газовая магистраль, по словам американского лидера Дональда Трампа, загонит ФРГ в энергетическое рабство и сделает страну российской пленницей. Берлин опроверг трамповские доводы, объяснив, почему РФ не превратит газовую магистраль в "политическое оружие".

Стоит отметить, что предстоящие переговоры Путина и Меркель назначены ровно через три месяца после предыдущих, которые прошли в президентской резиденции в Сочи.