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Германия защитила Россию от нападок Трампа

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Ron Sachs
В Берлине рассказали, почему Кремль не превратит поставки газа в "политическое оружие"

Энергетическое рабство, которое пророчит ФРГ Дональд Трамп, не имеет никакого отношения к реальности, как и "власть Москвы" в вопросе об увеличении вклада в оборонку НАТО, считает немецкий политолог Йонас Дридгер.

На саммите стран альянса американский лидер кинул пару камней в немецкий огород. Первый булыжник полетел после заявления о том, что Берлин находится под контролем Кремля, а после запуска "Северного потока – 2" эта зависимость усилится.

На внешнеполитической арене, хоть и осудили тон мистера президента, громче заговорили о "российско-германском сговоре", тем самым объяснив скромный вклад ФРГ в НАТО. А топливно-энергетический проект окрестили "новым пактом Молотова – Риббентропа".

"Однако эта точка зрения ошибочна. Торговля энергоносителями не даёт России никакого особого рычага для оказания давления на политические решения Германии", – написал Дридгер на страницах The National Interest, пояснив свои заверения тем, что, отрезав Берлину газ, Москва потеряет покупателя, поскольку он "с легкостью найдет замену". Германия не Украина – Кремль не сможет превратить поставки в "политическое оружие".

ФРГ получает всего около 40% своего газа от России, который составляет лишь четвертую часть энергетики страны. Если вдруг последняя решила бы привести в действие тот самый политический рычаг, то ей пришлось перекрыть трубу всему Евросоюзу, поскольку Брюссель объединил энергетический рынок стран ЕС, чтобы защитить их от "энергетических манипуляций России и дискриминации европейских клиентов". И, наконец, Москве просто-напросто не выгодно прекращать поставки, поскольку она потеряет больше, чем Берлин, уверен политолог.

"Продажа газа Европе составляет три четверти всего экспорта российского газа и представляет собой основу экономики страны", — пояснил он, добавив, что больше прибыли, чем продажа газа Европе, России не приносят даже "суперсделки" с Поднебесной.

А что касается второго "камня", запущенного Трампов, то Берлин предпочитает вкладывать деньги не в военный бюджет, а в экономический и дипломатический. Эта традиция возникла не сегодня.  

Оксана ПОДТУРКИНА
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