Не по дням, а по часам он меняет свое мнение о строительстве газопровода

Мысли хозяина Белого дома о топливной магистрали путаются. Буквально вчера, 12 июля, он заявил, что "разрешит" строительство "Северного потока – 2", если Кремль подружится с Евросоюзом.

Трамп считает, что строительство газопровода минует стадию проблемы после того, как "у всех будут хорошие отношения с Россией".

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Уже сегодня его осенила новая мысль. "СП-2", по мнению американского президента, – это "чудовищная ошибка". В качестве аргумента он привел все то же энергетическое рабство, в котором находится Берлин.

"Для меня это огромная трагедия. Думаю, что это ужасная вещь, которая была сделана, когда ты направляешь миллиарды, миллиарды долларов в Россию из Германии, в то время, когда мы пытаемся сделать что-то вместе, достичь, в частности, мира на земле. Я думаю, это чудовищная вещь, которую делает Германия", – заявил Трамп на пресс-конференции в Британии, куда он прибыл с официальным визитом, передают "РИА Новости".



По словам американского гостя, он не собирается отмалчиваться. Лидеру США ничего не стоит завести речь об энергетической зависимости с канцлером Германии Ангелой Меркель, что он, впрочем, и сделал уже.

"Несмотря на то, что мне нравится Ангела, я открыто ей говорю: "Я думаю, что это чудовищная вещь, что у тебя газопровод идет из России", – возмутился Трамп, добавив, что после реализации проекта порядка 70% энергоресурсов ФРГ будет получать от РФ.

Мистер президент задался вопросом, как Германия, находясь "под гнетом", собирается работать над миром во всем мире.

"Мне кажется, это плохо для Германии, плохо для германского народа. И не думаю, что это столь уж хорошо для НАТО", – выдохнул Трамп, сообщает ТАСС.

Накануне в ходе саммита стран НАТО он пришел к выводу, что немцы должны вкладывать свободные деньги в оборонку блока, а не в "Северный поток – 2". Таким образом, Трамп хочет переманить Германию, чтобы та закупала голубое топливо в США, предположили российские парламентарии. Необоснованными претензии президента Штатов назвали и эксперты, которые считают, что участие ФРГ в проекте обеспечит стране статусность на энергетическом рынке.