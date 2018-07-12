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Трамп принял "Северный поток-2"

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Bernd von Jutrczenka
США смирятся со строительством газопровода при одном условии

Америка перестанет сопротивляться строительству главного газопровода Европы "Северный поток-2" в случае, если отношения России и Евросоюза улучшатся. Такое мнение  высказал лидер США Дональд Трамп во время своего короткого выступления после сессии со странами-участницами НАТО. 

"Весь мир сейчас говорит о Северном потоке -2. Уверен, мы поговорим об этом и найдем решение. Возможно, в скором времени у всех будут хорошие отношения с Россией, тогда трубопровод не будет такой большой проблемой", – сказал политик. 

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Отвечая на вопрос журналиста относительно противостоянию НАТО России, Трамп отметил, что альянс будет очень эффективным. "Да, это будет очень эффективным. Но меня больше беспокоит "Северный поток-2", куда сливают все европейские деньги", – отметил он. 

При этом на вопрос, обговорит ли он этот момент с Владимиром Путиным (президентом РФ) он высказался довольно пространно: "Мы будем говорить с Путиным про Украину и Сирию....Он мне не враг, а конкурент", передает Reuter. 

Администрация Белого дома никогда не скрывала своего негативного отношения к российскому проекту, который, по плану, обеспечит голубым топливом Европу. Так, американцы даже угрожали своим союзникам, что введут санкции против них, если они продолжат сотрудничать с Россией. 

Марина МОНРО
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