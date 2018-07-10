Америка собирает последние силы против "Северного потока – 2"

Законодатели США решили, что сдаваться рано

Все руководство США в ближайшие дни займется изучением наиважнейшего для Америки вопроса – строительства российско-европейского газопровода "Северный поток-2". В конгресс Соединенных Штатов внесен документ, законодательно обязывающий главу Национальной разведки страны, министра финансов и даже госсекретаря собрать информацию, проанализировать последствия и сделать доклады о том, насколько и для кого этот проект опасен и как его можно остановить.

Впрочем, авторы инициативы, демократ Деннис Хек и республиканец Тед По, сразу дали понять, каких выводов ожидают от президентской администрации и разведывательного управления:

"Осуществление данного проекта позволило бы удовлетворить растущую потребность Европы в энергоносителях, но в то же время увеличило бы зависимость Европы от российских поставок газа, а также имело бы дестабилизирующий эффект для правительства Украины в случае, если Украина в результате строительства "Северного потока – 2" лишится доходов от газового транзита", – приводит RT выдержки из документа.

Демократ и республиканец едины: "США должны продолжать выступать против реализации "Северного потока – 2" на территории Европы", – настаивают они, призывая принять "дипломатические меры" для пресечения строительства не только данного газопровода, но и всех ему подобных проектов. А чтобы ни у кого не возникло сомнений, и требуется весомое мнение представительных госчиновников.

Белый дом и ранее не скрывал своего негативного отношения к "Северному потоку-2" и даже предупреждал европейских партнеров о том, что иностранные компании, поддерживающие российские энергетические проекты, могут попасть под действие американских санкций. Впрочем, на фоне ухудшения отношений Вашингтона и Брюсселя, большинство стран ЕС данных угроз не испугались. При поддержке своих властей пять европейских энергетический компаний, на долю которых приходится половина инвестирования в "Северный поток-2" (это французская Engie, голландская Shell, OMV из Австрии и немецкие Wintershall и Uniper), исправно вносят средства в реализацию проекта.