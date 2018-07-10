"Северный поток" остановят через неделю
В работе обеих ниток газовой магистрали появится "окно". Двухнедельная пауза – регулярное мероприятие, которое проводится ежегодно для планово-предупредительных ремонтов газопровода.
В этот раз они начнутся ровно через неделю, 17 июля, и завершатся в последний день месяца, осведомили в компании Nord Stream AG
"Регулярное техобслуживание проводится с целью обеспечения безопасной, эффективной и надежной эксплуатации газопровода "Северный поток". С момента пуска в эксплуатацию газопровод "Северный поток" обеспечил стабильную поставку природного газа в Европу. Двухнедельная остановка позволит нам поддержать наши высочайшие стандарты качества", – сообщил управляющий директор Nord Stream AG Алексей Зайцев, передает "ТАСС".
Техобслуживание "Северного потока" – многолетняя стратегия компании. За предстоящие две недели будут проверены механические узлы оборудования и системы автоматизации. Главная задача планового "обследования" магистрали – беспрерывное функционирование обеих ниток на протяжении всего года, до следующей плановой приостановки.
В заявках на транспортировку газа через "СП" в Европу отражен данный перерыв. В это время поставки голубого топлива будут производиться выше и ниже по потоку, по другим коридорам.
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