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Киев продаст ГТС ради "Северного потока-2"

Фото: GLOBAL LOOK press/Stefan Sauer
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Украинцы готовы на все, лишь бы не допустить строительства нового российского газопровода

Украина должна любыми путями помешать прокладке "Северного потока-2". В этом убежден экс-депутат Верховной рады Александр Онищенко. По его мнению, строительство газопровода в Европу в обход Незалежной добьет экономику страны. В связи с этим он призвал Киев сделать все, даже поступиться гордостью, но уговорить Москву отказаться от проекта.

"Нельзя допустить того, чтобы построили "Северный поток-2". Надо садиться договариваться, чтобы газ, как и раньше, шел через Украину. Для нас это сегодня одно из самых выгодных условий для поступления дополнительных денег в бюджет, – подчеркнул Онищенко в эфире канала PolitWera. – Транзит через Украину нельзя никак останавливать, надо вести любые переговоры, любые договоренности, чтобы все продолжалось, как было раньше", – настоятельно повторил бывший нардеп.

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В частности, он предложил Киеву передать под контроль "Газпрома" украинскую газотранспортную систему (ГТС). Он согласился, что сейчас сеть трубопроводов находится в плачевном состоянии, однако ее еще можно восстановить и модернизировать.

"На сегодняшний день украинская ГТС стоит сумасшедших денег, порядка 25 млрд. Даже если кому-то продать за такие деньги, какой-то частной коммерческой структуре, тому же "Газпрому", то это будет огромное поступление в бюджет. Мы закроем практически половину всех своих вопросов за год", – прикинул Онищенко.

Ранее украинские чиновники признали, что в случае прекращения транзита российского газа через Незалежную, ГТС окажется грудой никому не нужного металлолома.

Предприниматель Александр Онищенко был депутатом Верховной рады Украины 7 и 8 созывов. В 2016 г. покинул Украину после конфликта с Петром Порошенко. После  бегства за границу был лишен депутатской неприкосновенности и стал фигурантом ряда уголовных дел.

Николай ВИКТОРОВ
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