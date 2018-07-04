Российский концерн снова лишился акций "Северного потока"

Вердикт местных властей обжалован. Такой информацией поделился "Нафтогаз", утверждая, что Высший швейцарский суд кантона Цуг отменил предыдущее решение по взысканию долгов, которое отменяло арест с акций "Газпрома" в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Как пояснили на Украине, этого удалось достичь, поскольку вышеназванные компании объявили властям, что ценные бумаги не подпадают под их юрисдикцию, так как находятся за границами кантона.

"Если бы исполнение решения инстанции по взысканию долгов не было приостановлено Высшим судом, у "Газпрома" снова появилось бы право распоряжаться акциями в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, даже если бы они были под юрисдикцией инстанции по взысканию долгов кантона Цуг", – цитирует сообщение "Нафтогаза" РБК.

Акции будут арестованы до тех пор, пока рассматривается апелляция украинской компании на вердикт по спору о транзите голубого топлива.

Известно, что медиахолдинг сейчас ждет комментариев от представителей "Газпрома".

Стокгольмский арбитраж в конце зимы обязал российский топливный монополис выплатить компании Незалежной $4,63 млрд. Однако, учитывая задолженность последней, сумма сократилась до $2,1 млрд. Примерно через месяц ответчик подал апелляцию на данное решение, поскольку при рассмотрении дела заметил процессуальные нарушения.

Арест активов "Газпрома" произошел в Швейцарии, Голландии и Великобритании в начале июня. Однако концерн обжаловал это решение в швейцарском суде округа Свеа.