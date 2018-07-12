Германии стоит задуматься, под чьим контролем она находится на самом деле

Высказывание об энергетическом рабстве, о котором завел разговор американский лидер, задело спикера внешнеполитического ведомства. Мария Захарова напомнила, что Россия с Германией – бизнес-партнеры. А у США тем временем на территории ФРГ – военные базы, что наводит на мысль: у кого же на самом деле немцы находятся под контролем.

"Я просто хотела бы напомнить, что, по информации даже из открытых источников... численность американского контингента на базах ФРГ составляет порядка 35 тыс. человек. Вот это к вопросу, кто по-настоящему контролирует Германию. У нас в Германии бизнес, а у Соединённых Штатов в Германии военные базы", – заявила Захарова на брифинге, передает RT.

По теме Дипломат Мария Владимировна Захарова

Об энергетической зависимости Германии от России президент США Дональд Трамп доложил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу до рабочего завтрака саммита альянса. При этом глава Белого дома укорил Берлин за политику двойных стандартов по отношению к РФ.

По мнению американского лидера, немцы должны вкладывать свободные деньги в оборонку блока, а не как в "Северный поток-2". Таким образом Трамп хочет переманить Германию, чтобы та закупала голубое топливо в США, предположили российские парламентарии. Необоснованными претензии президента Штатов назвали и эксперты, которые считают, что участие ФРГ в проекте обеспечит стране статусность на энергетическом рынке, пишет RT.