Американцы очернили "Газпром" за деньги Киева

Украинцы заплатила сотни тысяч долларов за дискредитацию "Северного потока-2"

Ради того, чтобы не допустить строительство газопровода, Незалежной не жалко никаких денег. Только за последние полгода украинские госкомпании во главе с "Нафтогазом" серьезно потратились на американских лоббистов, чтобы те дискредитировали проект строительства "Северного потока-2", говорится в отчете компании Yorktown Solutions.

За эти деньги американцы должны были готовить статьи, колонки и исследования, в которых доказывалась бы нецелесообразность российского проекта. Среди прочих, там имелся и пункт: "Эффективное устранение угроз, которые представляет проект "Северный поток-2". Помимо этого, лоббисты должны были продвигать идею интеграции украинского и европейского энергетических рынков.

Впервые о договоре украинских госкомпаний с американскими лоббистами узнали в 2017 году. По словам представителей "Нафтогаза", они пошли на такую меру в ответ на "интенсификацию лоббистской кампании "Газпрома"".

На сегодняшний день "Нафтогаз" вместе с "дочкой" – Киевской организацией работодателей нефтяной и газовой промышленности заплатили Yorktown Solutions 169,9 тысячи долларов из 465 тысяч долларов, которые должны согласно контракту, заключенному в феврале 2018 года, говорится в отчете компании.

Всего же американские лоббисты получили от украинских госкомпаний почти 215 тысяч долларов.

Напомним, что газопровод между Россией и Германией "Северный поток-2" будет проложен по дну Балтийского моря.

По мнению украинских властей, этот проект носит исключительно политический характер. Накануне Петр Порошенко заявил, что его страна готова стать посредником между Россией и Европой в обеспечении газом. В этом случае, по мнению украинского президента, "Северный поток-2" будет не нужен.