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Украина придумала способ избавить Европу от "Северного потока – 2"

Фото: GLOBAL LOOK press/Jan Koller
продолжениеУкраинцы сократили население РФ
Порошенко готов быть посредником между РФ и ЕС

Президент Украины Петр Порошенко придумал схему эффективного обеспечения газом европейских потребителей. Выступая в Брюсселе, где 11-12 июля проходил саммит НАТО, лидер Незалежной признал, что Европе нужен российский газ. В то же время, по его мнению, энергетические контракты с РФ связывают ЕС по рукам и ногам, лишают независимости.

Но выход есть, сообщил Порошенко. Киев может взять на себя все риски делового общения с Москвой. Соответственно, необходимые для Европы объемы газа Россия будет поставлять до границы с Украиной, а дальше уже роль поставщика возьмет на себя Незалежная. Такая схема обеспечила бы ЕС энергетическую безопасность без риска оказаться в зависимости от РФ.

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И "Северный поток – 2" тогда вообще не нужен, подчеркнул Порошенко. Ведь цель этого политического проекта – "нанести удар по Украине, членам ЕС и НАТО", раскрыл глаза присутствующим глава киевской власти.

"Зачем тратить десятки миллиардов долларов, чтобы сделать европейскую экономику менее эффективной, менее конкурентоспособной, а энергетическую политику Европейского союза – более зависимой от России?" – приводит РИА "Новости" слова Порошенко.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг дал понять, что обсуждение "Северного потока – 2" не должно идти на площадках альянса. "Есть разные точки зрения на газопровод "Северный поток – 2". Это хорошо известно. Но не НАТО принимать эти решения, это в зоне ответственности национальных властей", – цитирует Столтенберга "Интерфакс".

Николай ВИКТОРОВ
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