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Население России сократилось из-за уменьшения миграции с Украины

Фото: Константин Чергинский/ТАСС
Стабильная жизнь в соседней стране обернулась для РФ демографическими проблемами

Россия столкнется с сокращением численности населения уже в 2018 году. Такой прогноз сделали специалисты Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) и Института экономической политики имени Гайдара.

Причиной ухудшения статистики является уменьшение притока мигрантов с Украины. За первые 4 месяца текущего года в РФ переехало только 7,4 тысячи украинцев – то есть примерно столько, сколько бывало в начале 2010-х годов. Эксперты связывают это с прекращением активных боевых действий в Донбассе и стабилизацией ситуации на Украине в целом.

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Мигранты из других бывших советских республик в РФ, конечно, тоже едут, но не могут закрыть появившуюся демографическую брешь. Всего за январь-апрель 2018 г. Россию выбрали в качестве постоянного места жительства и работы 57,1 тысячи иностранцев. Это менее половины (47%) от числа умерших за тот же период россиян. Таким образом, впервые с 2009 г. в России наблюдается отрицательная демографическая динамика, приводит URA.RU выводы специалистов.

Кроме того, ряд регионов страны теряет население за счет внутренней миграции. Больше всего народа за последнее время уехало из Северо-Кавказского, Приволжского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. 

Вера СВЕТЛОВА
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