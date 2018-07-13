Происшествие попало на камеры наружного наблюдения

Кипучая энергия украинских депутатов не дает спокойно жить ни им самим, ни окружающим: от потасовок в Раде они перешли к дракам на улицах. В поселке Гостомель Киевской области городской депутат от партии "УКРОП" Николай Пасальский ударил по голове женщину, которая сделала ему замечание.

Пострадавшая рассказала, что политик выгуливал своего питбуля там, где играли маленькие дети. Когда женщина попросила взять бойцовскую собаку на поводок, Пасальский сначала набросился на нее с бранью, а потом ударил в лицо. В результате украинка попала в больницу с сотрясением мозга.

Видео отвратительного происшествия опубликовал телеканал ТСН. В "УКРОПе" подтвердили инцидент с депутатом. В партии осудили действия политика и в настоящее время решают вопрос о его исключении.