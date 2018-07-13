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Украинский депутат избил женщину за замечание

Фото: GLOBAL LOOK press/Aziz Karimov
Происшествие попало на камеры наружного наблюдения

Кипучая энергия украинских депутатов не дает спокойно жить ни им самим, ни окружающим: от потасовок в Раде они перешли к дракам на улицах. В поселке Гостомель Киевской области городской депутат от партии "УКРОП" Николай Пасальский ударил по голове женщину, которая сделала ему замечание.

Пострадавшая рассказала, что политик выгуливал своего питбуля там, где играли маленькие дети. Когда женщина попросила взять бойцовскую собаку на поводок, Пасальский сначала набросился на нее с бранью, а потом ударил в лицо. В результате украинка попала в больницу с сотрясением мозга.

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Видео отвратительного происшествия опубликовал телеканал ТСН. В "УКРОПе" подтвердили инцидент с депутатом. В партии осудили действия политика и в настоящее время решают вопрос о его исключении.

Валентина МАЙОРОВА
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