Спецслужбы Донецкой народной республики пытаются предотвратить панику

Спецподразделения ДНР брошены на поиск закладок с дымовыми шашками и часовыми механизмами в общественных местах Донецка, сообщают источники в силовых структурах.

Ранее во вторник один из таких тайников обнаружила пожилая жительница столицы шахтерского края рядом с торговым центром "Континент". В картонной коробке находилась дымовая шашка, пишет военкор Семен Пегов на своей странице в Telegram-канале WarGonzo.

По его данным, обнаруженная дончанкой шашка в случае детонации опасности почти не представляет, "однако внезапно появившийся дым может способствовать панике", особенно если закладка не одна.

"Паника среди мирного населения также создает для ВСУ благоприятную почву для внезапной атаки", – подчеркнул высокопоставленный военный ДНР в разговоре с WG.

Также сегодня исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко рассказал, что между военнослужащими Вооруженных сил Украины и волонтерами, помогающими силовикам Незалежной на линии соприкосновения, возник конфликт.

Пару дней назад стало известно, что командующий Операцией объединенных сил, пришедшей на смену АТО, генерал Сергей Наев, возмущенный рядом публикаций в Сети волонтерских видеодоказательств нарушений украинскими силовиками режима хлебного перемирия, приказал вывести из зоны ООС всех волонтеров. В СМИ появилось предположение, что под этот шумок киевские власти попытаются убрать с Донбасса и всяческие добровольческие нацбатальоны, которые не подчиняются Генштабу.

"В связи с заявлением командующего карательной операцией генерала Наева о запрете посещения передовых позиций гражданами, выполняющими гуманитарную миссию, между командованием ВСУ и украинскими волонтерами возникла конфронтация", – цитирует Филипоненко "ЛИЦ".

По словам представителя ЛНР, та информация, которую в соцсетях выкладывают волонтеры, диаметрально отличается от ежедневно публикуемой пресс-центром штаба ООС.

В качестве примера он привел сообщение одного из них на своей странице в Facebook от 10 июня, в которой утверждалось, что укомплектованность подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ составляет менее 60%. Филипоненко добавил, что в указанной бригаде растет количество небоевых потерь и ухудшается морально-психологическое состояние: только за последний месяц она потеряла 23 человека ранеными и четверых погибшими.

