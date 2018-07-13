Киевские власти декоммунизировали Незалежную, но некоторые атрибуты ненавистного совка оставили

На границе с российским Крымом постмайданные руководители Украины придумали установить специальные "комнаты приема граждан". По задумке украинских властей, крымчане там смогут оставлять жалобы на правительство России. Об этом сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев.

Такие помещения появятся в пунктах пропуска "Чонгар" и "Каланчак".

Как заявил Гордеев, в таких офисах "можно будет оперативно зафиксировать факты нарушения прав граждан и предоставить им профессиональные консультации".

Напомним, несмотря на все призывы официального Киева и местных ура-патриотов, жители украинцы массово продолжают ехать на отдых в Крым. По имеющейся статистике, граждане Незалежной составили 10% турпотока на полуостров.

Согласно данным, опубликованным 6 июля на сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, в июне 2018 г. число украинцев, пересекших границу Незалежной с Крымом в обоих направлениях, выросло по сравнению с прошлым месяцем на 37,68%: границу в Херсонской области пересекли 257 тысяч 460 человек и 41 тыс. 460 транспортных средств.