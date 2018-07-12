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Порошенко пообещал жителям Украины плохие новости из Хельсинки

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Pool Pablo Garrigos Cucarella
Глава Незалежной без оптимизма ожидает договоренностей Трампа с Путиным

Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа завершится без особых надежд для Украины. Об этом заявил в четверг, 12 июля, в ходе панельной дискуссии на саммите НАТО в Брюсселе украинский лидер Петр Порошенко, сообщает телеканал "112".

По его словам, в вопросах Крыма и Донбасса для Киева "оптимистичных сюрпризов из Хельсинки не будет". Однако и пессимистичных новостей пан Порошенко также не ждет.

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"Это будет просто встреча и начало дискуссии. Тон этой дискуссии и повестку, он (Трамп) обещает, что Украина будет среди приоритетных тем. Непризнание нелегальной аннексии Крыма – это будет позиция. Начало дискуссии не приведет к немедленным результатам. Но чего мы ожидаем?" – вполне резонно отметил украинский глава.

Петр Алексеевич надеется на скорейшее решение вопроса о вводе миротворческих сил "под мандатом Совбеза ООН" в зону вооруженного конфликта в Донбассе для защиты жителей шахтерского региона.

"Присутствие миротворцев может спасти от 15 до 27 жизней солдат и 10 жизней гражданских ежемесячно. Это цена, которую мы платим. Если Трамп будет успешным с выполнением "нормандского формата", нет других аргументов не поддержать миротворческую миссию", – подчеркнул Порошенко.

Ранее сегодня глава Белого дома на внеплановой пресс-конференции в ходе саммита НАТО рассказал, о чем намерен говорить с Путиным на встрече, которая должна состояться в Хельсинки в понедельник, 16 июля. Он также признался, что не ожидает от нее никаких прорывов.

"Мы хотим прояснить (вопрос о) Сирии. Мы также зададим ваш любимый вопрос о вмешательстве (в американские выборы), я задам этот вопрос снова. Но мы также будем обсуждать другие вопросы. Мы будем говорить об Украине", – цитирует РИА "Новости" Трампа.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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