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Порошенко увидел сотрудников ФСБ по всей Украине

Фото:ТАСС
Глава Незалежной стал бредить российскими спецслужбами

Петр Порошенко заявил, что на Украине работает агентурная сеть Федеральной службы безопасности РФ. Об этом украинский лидер рассказал на полях саммита НАТО в Брюсселе.

"У нас российская ФСБ по всей стране", – подчеркнул Порошенко.

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По его словам, он остался доволен тем, что НАТО назвала "агрессией" политику России, и "это самое главное".

О том, что на Украине якобы задерживают агентов российских спецслужб, с завидной периодичностью рапортует СБУ, однако РФ регулярно опровергает эти заявления, напоминает РИА "Новости".

Саммит НАТО проходит в Брюсселе 11-12 июля. В нем принимают участие 29 стран – участниц альянса. Кроме того, в разных форматах на переговорах работают руководители государств – партнеров организации, в том числе Украина и Грузия.

В последнее время Киев традиционно обвиняет Москву во всех своих бедах: в конфликте на юго-востоке страны, кибератаках и даже поставках в Северную Корею украинских ракетных двигателей. 

Валентина МАЙОРОВА
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