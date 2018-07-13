В ЕС устали от того, что Киев годами ничего не делает для разрешения конфликта в Донбассе

Украинский вопрос все больше надоедает европейским политикам из-за того, что в нем не видно прогресса. Об этом заявил член фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич.

Такой вывод депутат Рады сделал после своей поездки на саммит Парламентской ассамблеи ОБСЕ. По его словам, там все недоумевают по поводу того, что Киев не выполняет свои обязательства по минским соглашениям. Бездействие украинских властей, по сути, тормозит весь процесс разрешения конфликта в Донбассе.

Шуфрич напомнил, что украинская сторона должна принять ряд законов, в том числе присвоить Донбассу особый статус и провести местные выборы.

"Это не может сделать ни бундестаг, это не может сделать ни конгресс Соединенных Штатов, это не может сделать ни Государственная Дума, это можем сделать только мы, народные депутаты", – заявил депутат в эфире телеканала "112 Украина".

Виновником сложившейся ситуации он назвал президента страны Петра Порошенко и парламентскую коалицию, которые всячески препятствуют выполнению минских соглашений.