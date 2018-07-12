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Украина назвала вероятный срок вступления в НАТО

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Christian Thie
продолжениеВ ЧП с украинским минометом все свалили на солдат
Одного желания Киева стать равноправным участником альянса оказалось недостаточно

Два года потребуется Украине, чтобы достичь натовских стандартов. Об этом заявил президент Незалежной Петр Порошенко в четверг, 12 июля, выступая на совместном брифинге с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. В связи с этим Порошенко выразил уверенность, что в 2020 г. украинская армия сможет начать полноценное взаимодействие с подразделениями НАТО.

Столтенберг отреагировал сдержанно, отметив, что НАТО пока не будет предлагать Украине программу расширенного партнерства (Enhanced Opportunities Partnership), но продолжит развивать отношения с Киевом при помощи других инструментов.

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Гораздо откровеннее высказалась Венгрия. Глава ее МИД Петер Сийярто публично заявил, что власти Незалежной могут и не мечтать о членстве в НАТО и ЕС, пока поддерживают организации националистического толка и попирают права нацменьшинств.

Крыть это оскорбление Порошенко оказалось нечем. Его встреча с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО, судя по всему, тоже прошла не по украинскому сценарию. Переговоры длились всего 20 минут, сообщает "Интерфакс". После завершения стороны не вышли к прессе и не сделали совместного заявления. Хвастаться, значит, совсем нечем.

Николай ВИКТОРОВ
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