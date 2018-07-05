Лидер Незалежной подогревает заданный русофобский тренд

Москва не знает границ, которые она не смогла бы нарушить, заявил президент соседнего государства. Своим русофобским настроем Петр Порошенко уводит украинский народ от реальных проблем к надуманным.

"Если бы в январе 2014 года вы бы спросили меня: возможно, что Россия осуществит вооруженную агрессию против Украины? Я бы сказал, что это невозможно", – поделился лидер Незалежной в интервью сербскому телеканалу РТС, сообщается на сайте президента Украины.

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Впрочем, Порошенко не думал, не гадал, что из-под его носа когда-либо уйдет Крым. Все чаще политик демонстрирует боевой настрой, а название нашей страны вообще не сходит с языка.

"Для России не существует "красных линий", в том числе и открытая война", – отметил глава государства. Здесь речь идет о столкновении на востоке Украины, которое продолжается с 2014 года. Оно началось после того, как жители Донецкой и Луганской областей не признали антиконституционного госпереворота на Украине. Западные СМИ утверждают, что в вооруженном конфликте самопровозглашенным республикам помогает Россия. Кремль опровергает данные нападки.

"Сейчас на оккупированных территориях 700 российских танков, более тысячи артиллерийских систем, более 300 систем залпового огня", – подсчитал Порошено, подчеркнув, что даже немцы имеют на своем вооружении меньше оружия. "Это настоящая агрессия против суверенного и независимого государства Украины", – пояснил украинский лидер, добавив, что, согласно минским договоренностям, иностранные армии должны покинут территорию Незалежной.

Порошенко не сомневается, что эта война ради мира на всей земле. Киев борется за "возвращение украинского суверенитета на оккупированные территории". "Это не замороженный конфликт. Это горячая война", – убежден политик.

Подобные изречения ходят по кругу уже который год, с начала вооруженного конфликта, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Когда только закончился Майдан, это был февраль 2014 года, мне позвонил мой товарищ, который был в нетрезвом состоянии и находился под впечатлением сюжетов телевизионных каналов. Он спросил меня: "Ваши танки в Донецке? Ты должен знать, что мы будем грызть броню вашей военной техники зубами". Я ответил ему: "Ваня, ты в своем уме? Какие танки? Какой Донецк? Какая броня? Что вы там курите?" – цитирует сенатора "Федеральное агентство новостей".

Еще тогда, по мнению Клинцевича, власти сочинили русофобский гимн, который дружно подхватил украинский народ.

"Порошенко просто поддерживает заданный русофобский тренд. Ему больше ничего и не остается. К аналогичным случаям мы можем отнести так называемое "дело Скрипалей". Суть никого не интересует, людям важно, кто произносит ту или иную фразу. Несмотря на крайне низкий рейтинг Порошенко, граждане понимают, что те или иные слова произносит президент. И люди думают: "Ну не может же президент так откровенно врать?" – пояснил собеседник законодатель.

Он не сомневается, что момент расплаты за ложь соотечественника близок, ведь в следующем году Украина выберет нового лидера.

"У каждого наступает час X, когда за свои поступки и слова приходится отвечать. Придет этот день и для Порошенко", — подытожил политик.