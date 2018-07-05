Сербия встала на защиту целостности Украины

В вопросе Крыма Белград "обременен" Косово

Поскольку Киев не причинил никакого вреда национальным интересам Республике Сербии, то и она выступает за территориальную целостность Незалежной. Так ответил сербский президент Александр Вучич на вопрос российского журналиста о визите украинского лидера Петра Порошенко в Белград. Об этом передает телеканал N1.



"У нас есть большое число граждан, которые в противостояние украинцев и россиян, поддерживают россиян. Я спрашиваю вас, что плохого Украина сделала Сербии и сербам? Можете мне ответить? Не могу даже я. Не волнуйтесь, не могу ни я, ни вы", - заявил Вучич.

По его словам, такой же ответ он бы дал на вопрос о том, что плохого Сербии сделала Россия.

"А когда они (люди с Запада) меня спрашивают: "Что мы сделали против вас?", то у меня есть, Бог мой, целый список".

Оправдывания Вучича последовали за его заявлением о том, что Сербия признает неделимость территории Украины. Во время встречи с Порошенко 3 июля Вучич сказал, что у Белграда и Киева нет взаимных претензий, а украинский и сербский народ – дружественные нации, сообщало Radio Free Europe.

Еще ранее, 2 июня, сербский президент разъяснил отказ признать Крым территорией Российской Федерации тем, что это бы означало признание независимости Косово.

"Поставьте себя на наше место. Кто из постоянных членов Совета Безопасности ООН поддерживает нашу территориальную целостность? Можем ли мы выстрелить себе в ногу?", – цитировал "Ъ" Вучича. При это он подчеркнул, что не видит противоречий между евроинтеграцией Белграда и хорошими отношениями с Москвой.