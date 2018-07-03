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Украина осознает безнадежность своего рвения в ЕС

Фото: GLOBAL LOOK press
В единой европейской семье никто не ждет Незалежную

Рекордсмен по фантастическим заявления Петр Порошенко выдал очередное обещание, в которое не верит даже он сам. Украинский лидер посулил, что приведет страну к дверям ЕС до 2025 года.

Об этом он заикнулся на пресс-конференции в Белграде с сербским коллегой Александроюм Вучичем. В то же время Порошенко уверен, что желания стран совпадают.

"У Сербии та же цель, что и у украинского народа", – передает его слова РТС.

Впрочем, президент Сербии отметил, что никогда не давал подобных обещаний, ведь он "не настолько обаятелен и энергичен", как его собеседник. "Я им говорю, что мы будем работать, а сможем или нет, посмотрим", – цитируют Вучича "РИА Новости".

Глава Незалежной прекрасно осознает безнадежность устремлений страны в ЕС, однако остановить череду своих "клятв" ему не позволяют президентские амбиции – новые выборы не за горами, убежден политолог Иван Мезюхо.

"Пётр Порошенко понимает, что Украину никто не ждёт в ЕС. Он то и дело называет даты вступления, но прекрасно осознаёт, что за этими заявлениями не стоит реальных заверений европейских политиков... Украина находится в предвыборном избирательном цикле, и, конечно, Порошенко будет продолжать делать различного рода заявления на тему евроинтеграции украинского государства", – пояснил эксперт в интервью RT.

"Подданные" Порошенко в большинстве своем уже не обращают внимания на его великие дела ближайшего будущего. Украинский народ раскусил Петра Алексеевича, который попросту кормит его обещаниями.

Одно из них прозвучало от "лидеров "майдана" и касалось того же членства в Евросоюзе. Они сулили, что он незамедлительно распахнет свои двери перед Украиной. Границы откроются не только для путешественников, но и для студентов с мастерами на все руки, которые смогут учиться и работать в Европе.  

Своими байками Порошенко пытается перетянуть на свою сторону тех, кто жаждет вступления Украины в ЕС. Но таких, к сожалению или к счастью, нет, считает Мезюхо.

"Очень часто аналитики называют Польшу как государство, заинтересованное во вступлении Украины в ЕС, но на сегодняшний момент можно говорить, что Польша заинтересована в эксплуатации украинской экономики, но никак не во вступлении Украины в единую европейскую семью", – резюмировал политолог.

Оксана ПОДТУРКИНА
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