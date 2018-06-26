Легендарный сербский снайпер покинул Донбасс

Ополченец отправился лечиться в Россию

Доброволец ополчения ДНР, гражданин Сербии Деян Берич, больше известный как "Деки", демобилизовался и поехал в Россию восстанавливаться после ранений. Об этом сообщил писатель и замкомандира батальона ополчения Донецкой народной республики Захар Прилепин.

"Дом у него теперь в России. В современной Сербии его, к сожалению, посадят", – сообщил российский писатель в своем Facebook.

Он также добавил, что Деки, долго воевавший на стороне самопровозглашенных народных республик Донбасса, отправился лечиться, так как предпоследнее ранение получил, еще когда служил в батальоне Прилепина, а затем был ранен еще раз.

По его словам, серб стал одной из "легенд" армии ДНР. "У тебя честное имя серба, честное имя донецкого ополченца, честное имя русского. Хорошо, что ты живой", – написал он под постом Берича, который опубликовал на своей странице.

По словам ополченца, решение о демобилизации было сложным, но он горд, что ополчение превратилось в настоящую армию, а "маленькая территория" – в настоящую республику.

Напомним, что Деян Берич стал героем фильма режиссера Ольги Шехтер "Война снайпера", где он рассказал о том, что воевать на стороне ополченцев он считает долгом сербского человека, так как "в трудное время нужно помогать братским народам".