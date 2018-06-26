Украинские цыгане пострадали от российского сайта-призрака

Киевские власти обвиняют нашу страну в нападении на лагерь ромов

Глава МВД Украины Арсен Аваков вслед за главой СБУ Василием Грицаком нашел "российский след" в нападении на цыган во Львове.

По его словам, погром устроили местные "молодые ребята", которых вдохновил некий сайт, являющийся якобы копией российского сайта. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

"Аналитики киберполиции нам показывают копию этого сайта Российской Федерации", – сказал министр. При этом его даже не смутило, что веб-ресурс был открыт и администрировался с территорий Львовской, Харьковской, Киевской и еще одной областей. "Да, инспирировали оттуда, но здесь участвовали наши", – добавил он.

При этом осталось абсолютно неясно, о каком именно сайте идет речь, так как никаких ссылок Аваков в эфире не приводил.

Накануне о возможном причастности России к нападению на цыган-ромов заявил глава СБУ Василий Грицак, который несмотря на то, что "не может сказать на сто процентов", все таки утверждал, что Россия "может стоять за этим".

Заявление Авакова прокомментировал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества "Народная дипломатия" Евгений Валяев, выразивший недоумение тем, что в Незалежной обвиняют Россию в любых погромах и преступлениях на территории сопредельного государства.

"Стоит поставить под сомнение заявления руководителя СБУ о том, что "Россия постоянно играет на межнациональных вопросах", а "Украине всегда была присуща атмосфера толерантности". Человек явно перепутал названия стран в своих утверждениях", – заметил эксперт, пишет Федеральное агентство новостей.

Он пояснил, что после государственного переворота на Украине уровень экстремистских проявлений в стране заметно вырос. "Радикальный украинский национализм стал на Украине политическим мейнстримом, поддерживаемым первыми лицами государства и СМИ", – считает аналитик.

Напомним, что нападение на лагерь цыган во Львове было совершено 23 июня. Во время погрома один человек погиб, еще четверо пострадали.