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Незалежная сделает из городов неприступные крепости

Фото: flickr.com/usarmyeurope_images
А на защиту рубежей выставит полумиллионную армию

На Украине задумались над созданием системы территориальной обороны. Благодаря ей Киев сможет вооружить порядка 500 тысяч солдат, а также подготовить резерв для ВСУ, Нацгвардии и пограничников. Причем это вопрос ближайшего времени, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Незалежной Александр Турчинов.

Бригады территориальной обороны будут служить в каждом регионе. Кроме них, там расположатся резервные подразделения Нацгвардии и погранвойска. В результате, уверен Турчак, каждый населенный пункт Незалежной превратится в "неприступную крепость".

"Мы должны получить дополнительную мощную полумиллионную армию, способную надежно защитить Украину от любого агрессора", – призвал Турчак, сообщается на сайте Совет нацбезопасности и обороны Украины.

Секретарь ведомства обмолвился, что Генштаб и Минобороны уже вовсю разрабатывают закон "О территориальной обороне Украины". Как только его одобрит СНБО, проект последует в Раду.

Оксана ПОДТУРКИНА
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