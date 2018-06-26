Незалежная сделает из городов неприступные крепости

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На Украине задумались над созданием системы территориальной обороны. Благодаря ей Киев сможет вооружить порядка 500 тысяч солдат, а также подготовить резерв для ВСУ, Нацгвардии и пограничников. Причем это вопрос ближайшего времени, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Незалежной Александр Турчинов.
Бригады территориальной обороны будут служить в каждом регионе. Кроме них, там расположатся резервные подразделения Нацгвардии и погранвойска. В результате, уверен Турчак, каждый населенный пункт Незалежной превратится в "неприступную крепость".
"Мы должны получить дополнительную мощную полумиллионную армию, способную надежно защитить Украину от любого агрессора", – призвал Турчак, сообщается на сайте Совет нацбезопасности и обороны Украины.
Секретарь ведомства обмолвился, что Генштаб и Минобороны уже вовсю разрабатывают закон "О территориальной обороне Украины". Как только его одобрит СНБО, проект последует в Раду.
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