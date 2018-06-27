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Украинец задушил жену за Савченко

Фото: Olena Khudiakova/ Zuma/ Global Look
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Из-за депутата Верховной рады между пожилыми супругами произошла ссора

Словесная перепалка закончилась трагедией. Мужчина убил жену. Суд признал его виновным и приговорил к семи годам лишения свободы.

Это произошло в Ивано-Франковской области Украины. Мужчину задержали несколько месяцев назад, когда в доме нашли тело его супруги.

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Пенсионер сообщил, что они с женой слушали радиопередачу о депутате Рады Надежде Савченко. и стали спорить. Так как их мнения не совпали, разгорелась ссора.

Мужчина сказал, что Савченко не вызывает доверия, а супруга обвинила его в отсутствии патриотизма и плюнула в лицо. Обидевшись на такое оскорбление, пенсионер набросился на жену и стал душить ее.

Поняв, что она не дышит, мужчина попытался вернуть ее к жизни искусственным дыханием. А после того как ничего не вышло, вынес тело в отдельную комнату и прикрыл ковриком. Телефон жены он отключил.

Около двух недель пенсионер прятал убитую. Соседи заметили, что женщина долго не появляется на людях  и сообщили в полицию. Когда стражи порядка пришли в дом и нашли труп, мужчина признался в убийстве.

Фоторепортаж
Савченко устроила фотосессию в Польше
Фото: GLOBAL LOOK press/Maxym Marusenko Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin Фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia Фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia
Полина ДОРОЖКИНА
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