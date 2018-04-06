Найден единственный воздыхатель Савченко

Сережа так ее любил, а она бросалась стульями

На Украине нашелся свидетель неадекватного поведения во время службы в ВСУ нынешнего депутата Верховной рады Надежды Савченко, арестованной в марте по обвинению в терроризме. Он поведал о безответных чувствах юноши Сережи к будущей украинской Жанне д'Арк. Участником событий оказался бывший военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, ветеран "АТО" Евгений Турчак.

В интервью изданию "Апостроф" он сообщил, что впервые познакомился с Надеждой Викторовной в 2004 г. во время службы в Болграде в разведывательной роте. По его словам, она была "конченой на всю голову".



"На базе нашей разведроты готовилась ротация в Ирак. Туда съезжались контрактники со всей Украины, и на базе нашей роты они готовились сменить тех, кто там уже был. Среди этих контрактников была и Надя Савченко. Я уже не помню точно, сколько длилась эта подготовка, но из всех 300 человек я запомнил двух людей: Савченко и Сережу, который хотел ее… То есть аж двух человек из трехсот. Были сплетни, что что-то там удалось-таки, потому что в казарме за месяц ничего не получилось – она в него стульями бросалась", – рассказал украинский ветеран.

Он вспомнил про устроенный экс-летчицей-наводчицей скандал, когда отказался выдать ей снайперскую винтовку Драгунова вместо автомата Калашникова. Кстати, Турчак утверждает, что она по штатному расписанию должна была быть медиком.



"И тут заходит Савченко: "Мне СВД". Я говорю: "Тебе АКСУ – и ты быстро выходишь отсюда". А она: "Мне СВД!" – и садится на мой стул дежурного. Стоит 150 человек, а она ждет, пока я ей выдам СВД. Я объясняю, что я – солдат срочной службы, мне надо выдать оружие, за которое я отвечаю, потому что принял его, и по штатному расписанию я должен дать АКСУ. Мы спорили минут 30. В конце концов, приходит командир роты и говорит: "Жора, б***, дай ей СВД". Ну, выдал ей СВД. То есть человек был неадекватный еще тогда. Можно привести очень много примеров неадекватного поведения. Она не какая-то там белая ворона или по-другому мыслит, я таких знаю, у нас тоже такие были. Это просто неадекват", – подчеркнул "атошник".

Ветеран много ярлыков по ходу интервью навешал, обзывая контрактников: "обезьяны", "стадо".

По его мнению, за Савченко украинцы не пойдут, разве что за деньги. Так он прокомментировал вменяемые ей СБУ и Генпрокуратурой попытки совершить военный переворот в Раде и покушение на руководство страны.

Ранее экс-глава Луганской военно-гражданской администрации, а ныне председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил "Украинской правде", что Савченко в 2014 г. попала в плен к ополченцам ЛНР, потому что, находясь в сильном алкогольном подпитии, самовольно поехала убивать не принявших власть Майдана. По его информации, в тот день по ее вине погибли 15 участников АТО, присоединившихся ней. В каком состоянии были они, не уточняется.



"Поехали они, значит, "валить сепаров" – и довалились. 15 по ее вине погибли в тот день, она же пьяная свалилась с бронетранспортера, ее забрали эти боевики или россияне, кто там был", – рассказал Москаль. При этом он добавил, что Савченко пила не меньше двух литров алкоголя в день.