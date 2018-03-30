Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Савченко доголодалась до кровавой рвоты

Надежда Савченко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
Бывшая наводчица стоически переносит пребывание в СИЗО

За самочувствием депутата Верховной рады, а ныне обвиняемой в терроризме Надежды Савченко, которая 8 дней назад объявила голодовку, в киевском следственном изоляторе следит врач. Об этом сообщила ее родная сестра Вера Савченко в эфире украинского "Общественного радио".

"Надежда решила не акцентировать внимание на этом вопросе (самочувствие в связи с голодовкой – ред.), но когда уже идет кровавая рвота, не акцентировать внимание тяжело… Ей дают таблетки от желудка, это сказал врач в следственном изоляторе СБУ, а так она пьет воду и попросила капли для носа", – сказала сестра.

По теме

По ее словам, за Героем Украины следит врач, потому что у нее уже первые спазмы желудка.


Также она отметила, что камера в СИЗО обычная – те же нары, Савченко находится одна, "туалет сливается за пределами камеры под контролем" и целыми днями за ней наблюдают видеокамеры.

Накануне, когда депутату Апелляционный суд выносил решение по ее жалобе на арест, мать Савченко сокрушалась, что дочь не отказывается от голодовки и посему не принимает ни пирожки, ни голубцы. Сама же экс-летчица похудела и "ручки такие тоненькие" стали, отметила женщина.

Апелляционный суд Киева вчера отклонил ходатайство защиты Савченко относительно изменения меры пресечения и оставил ее под стражей. По версии Генпрокуратуры Украины, нардеп планировала теракты в здании Рады и правительственном квартале, в том числе покушение на главу государства Петра Порошенко. Савченко по совокупности статей грозит от 5 лет до пожизненного лишения свободы.

Суд в Киеве 23 марта арестовал ее на два месяца. Она в тот же день объявила голодовку.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Газ из РФ пустят в КНДР

В Сеуле считают, что это будет полезно для региона

Крым прорвал изоляцию

Народная дипломатия оказалась сильнее политических интриг

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей