Бывшая наводчица стоически переносит пребывание в СИЗО

За самочувствием депутата Верховной рады, а ныне обвиняемой в терроризме Надежды Савченко, которая 8 дней назад объявила голодовку, в киевском следственном изоляторе следит врач. Об этом сообщила ее родная сестра Вера Савченко в эфире украинского "Общественного радио".

"Надежда решила не акцентировать внимание на этом вопросе (самочувствие в связи с голодовкой – ред.), но когда уже идет кровавая рвота, не акцентировать внимание тяжело… Ей дают таблетки от желудка, это сказал врач в следственном изоляторе СБУ, а так она пьет воду и попросила капли для носа", – сказала сестра.

По ее словам, за Героем Украины следит врач, потому что у нее уже первые спазмы желудка.

Также она отметила, что камера в СИЗО обычная – те же нары, Савченко находится одна, "туалет сливается за пределами камеры под контролем" и целыми днями за ней наблюдают видеокамеры.

Накануне, когда депутату Апелляционный суд выносил решение по ее жалобе на арест, мать Савченко сокрушалась, что дочь не отказывается от голодовки и посему не принимает ни пирожки, ни голубцы. Сама же экс-летчица похудела и "ручки такие тоненькие" стали, отметила женщина.

Апелляционный суд Киева вчера отклонил ходатайство защиты Савченко относительно изменения меры пресечения и оставил ее под стражей. По версии Генпрокуратуры Украины, нардеп планировала теракты в здании Рады и правительственном квартале, в том числе покушение на главу государства Петра Порошенко. Савченко по совокупности статей грозит от 5 лет до пожизненного лишения свободы.

Суд в Киеве 23 марта арестовал ее на два месяца. Она в тот же день объявила голодовку.