Экс-летчицу "накрыло" числом дьявола, а журналистов суд ввел в ступор

Депутат Верховной рады Надежда Савченко освобождена в зале суда и снова арестована. Такое двоякое решение принял судья Шевченковского районного суда Киева Евгений Сидоров. Понять его решение сейчас не могут ни адвокаты парламентария, ни журналисты, ни эксперты. Прямую трансляцию заседания вел телеканал "112".

Тем не менее, суд избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца до 20 мая 2018 года без права внесения залога. Отмечается, что она на свободе может совершить другие уголовные преступления.

Одновременно суд определил, что задержание депутата 22 марта было незаконным.

"Необходимо применить к ней меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Кроме того, для Савченко следует выбрать максимальный срок содержания под стражей 59 дней, поскольку, несмотря на указанный объем проведенных следственных и процессуальных действий, сложность продления не позволяет завершить досудебное расследование в более короткий срок", – заявил прокурор.

По его словам, находясь на свободе, украинская Жанна д'Арк сможет общаться и влиять на свидетелей, использовать статус депутата для неявки в суд (хотя она была накануне лишена депутатской неприкосновенности), пытаться избежать ответственности, продолжить совершать преступления, а также выехать за пределы Незалежной.

Один из адвокатов Виктор Чевгуз назвал решение суда крючкотворством и считает задержание Савченко незаконным, а все перечисленные прокурором риски – необоснованными. "Это какой-то фарс. Одним предложением судья говорит "освободить в зале суда", другим – "арестовать". Звучит не очень", – приводит его слова Twitter-аккаунт издания "Шарий.net".

"Мы, УНИАН, Страна и ТАСС написали, что Савченко освобождают. Потому что судья пробубнел, что недостаточно улик. Теперь он говорит, что она арестована. По-моему никто ничего не понимает", – написала по следам суда журналист Ольга Шарий.

Пользователи в Сети называют это цирком или подразумевают, что во время чтения вердикта – а он продолжался около часа, – произошел важный звонок сверху.



В заседании принимали участие трое адвокатов депутата – Юрий Соловей, Дмитрий Бугай, Виктор Чевгуз, а также два прокурора – Александр Климович и Александр Банник.

До оглашения сегодняшнего вердикта экс-летчица перед публикой в зале подкорректировала свое утреннее заявление насчет голодовки.

Надежда Викторовна заявила, что она начнет голодать сразу же, как только судьи объявят приговор. Поэтому голодание лишь сейчас вступает в силу.

"Я вам уже сказала, что голодовка будет, если я останусь в тюрьме. В тюрьме нет смысла есть. А вам будет еще один повод проследить – врала я вам, украинцы, не врала, и сколько я могу выдержать, когда голодаю", – сказала Савченко.

Также Герой Украины повеселила присутствующих знаковыми цифрами, на которые обратили внимание в Сети. Неизвестный математик подсчитал, что с момента ее освобождения из российской тюрьмы 22 мая 2016 года до 22 марта 2018-го, когда она была задержана СБУ в стенах Верховной рады, прошло ровно 666 дней. Савченко, комментируя это "число дьявола", заметила: "Вот и думайте, от кого власть на Украине – от Бога или от черта".



Напомним, 22 марта бывшую военнослужащую ВСУ лишили депутатской неприкосновенности, а также парламентарии разрешили ее задержание и арест. После этого генпрокурор Украины Юрий Луценко подписал и объявил подозрение Савченко в присутствии адвоката. Вчера же она была задержана и провела ночь в СИЗО СБУ.

По версии Генпрокуратуры, Савченко и ее сторонники планировали совершить теракт в стенах Рады, а также правительственном квартале, в том числе с помощью гранатометов и минометов.

Сама Савченко на суде сегодня признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в центре Киеве. Однако она заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", цель которой – "показать властям, что они тоже смертны".

По предъявленным статьям ей грозит от 5 лет до пожизненного лишения свободы.