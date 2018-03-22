Савченко раскрыла страхи Порошенко

Героиня Украины скоро может оказаться в тюрьме за госизмену

Власти Украины мечтали вернуть Надежду Савченко домой, но только – в гробу. Об этом рассказала сама нардеп в прямом эфире вечернего ток-шоу "Украинский формат" на канале NewsOne. По словам Савченко, ее возвращение из российской тюрьмы было нужно в силу политического момента. При этом конкретные лица в Киеве боялись ее возвращения.

"Я понимала, как меня там сильно "хотят" видеть – желательно мертвой. И Порошенко испугался: не тогда, когда ему начали докладывать, что возможен теракт. Он испугался – по первому взгляду видно – как только меня увидел, как только я ему пожала руку", – рассказала Савченко.

Бывшая снайперша, ныне Герой Украины поделилась, что не раз видела страх на лицах людей. Но такой испуг, как тогда в глазах президента, она отметила еще раз только на прошлой неделе – у собравшихся в зале парламента, когда кто-то выкрикнул, что у Савченко с собой боевые гранаты.

Напомним, что генпрокурор Незалежной Юрий Луценко публично обвинил депутатшу в подготовке теракта в Киеве с целью свержения власти. По его словам, следствие получило "неопровержимые доказательства", что Савченко с подельниками задумала обрушить минометами купол здания Верховной рады, а выживших добить гранатами и автоматными очередями.

После этого часть депутатов высказались за лишение Савченко звания Героя Украины. Надежду уже исключили из комитета по нацбезопасности Рады. А в четверг, 22 марта, парламентарии рассмотрят запрос Генпрокурора о лишении Савченко депутатской неприкосновенности, что позволит арестовать ее и привлечь к уголовной ответственности за терроризм и госизмену.