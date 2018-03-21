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Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко заявил, что его коллеге Надежде Савченко нужно пройти принудительное психиатрическое обследование на предмет адекватности.
Об этом Геращенко написал на своей страничке в Facebook, где также разместил представление Генеральной прокуратуры Украины на привлечение Савченко к уголовной ответственности.
При этом сам Геращенко считает, что в аресте Савченко нет необходимости, так как это только создаст ей образ жертвы. Лучше будет, если генпрокурор Юрий Луценко подаст документы на согласие Рады на принудительное обследование Надежды в психлечебнице, добавил нардеп.
В представлении Генпрокуратуры сообщается, что с ноября прошлого года Савченко совершила ряд преступлений против основ национальной и общественной безопасности.
Савченко якобы собиралась "во время нахождения президента Украины... премьер-министра, членов Кабинета Министров... на заседании Верховной Рады, с использованием минометов, гранатометов и огнестрельного оружия осуществить обстрел зданий в правительственном квартале Киева", – цитирует документ gordonua.com.
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