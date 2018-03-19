Украинским властям нужна надежная дымовая завеса для грязных делишек

Последние скандалы, связанные с внефракционным депутатом Верховной рады Надеждой Савченко, являются лишь прикрытием для руководства страны в их антиукраинской деятельности. Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, комментируя обвинения генпрокурора Украины Юрия Луценко в адрес экс-наводчицы в том, что она якобы готовила военный госпереворот.

"Все, что делается вокруг Надежды Савченко в последние дни, свидетельствует о том, что такой шумихой реально прикрывают антиукраинские шаги, которые делаются... Я считаю это истерией, которая прикрывает реальное состояние дел с коррупцией с последним расхищением украинской собственности", – цитирует в понедельник, 19 марта, "Интерфакс-Украина" Тимошенко.

В частности, "газовая принцесса" уверена, что такими действиями в отношении Савченко власти прикрывают планы лишить государство управления газотранспортной системой.

Одновременно руководимая Тимошенко фракция намерена проголосовать за лишение неприкосновенности своей бывшей коллеги, чтобы в сложившейся ситуации силовики могли разобраться.

Напомним, на прошлой неделе Луценко, выступая на заседании в Раде, поведал сногсшибательную историю о подготовке бывшей военнослужащей теракта в стенах парламента – она планировала пронести в зал оружие: гранатами забросать две ложи, из минометов разрушить купол здания, а оставшихся в живых депутатов расстрелять из автоматов. Генпрокурор уверял, что у силовиков есть на руках видеоматериалы, подтверждающие сей факт.

Позже сама Савченко заявила, что военнослужащие ВСУ реально готовы к участию в военном перевороте, а простые украинцы на кухнях об этом мечтают.

"Военные – люди дела. Они мало говорят, много рассказывают анекдотов, и в этом их сила. Они часто тупые и исполняют приказы, но у них есть предел", – подчеркнула Савченко в интервью порталу "Страна.ua".

Украинские парламентарии уже 22 марта рассмотрят вопрос о снятии с нее депутатской неприкосновенности.