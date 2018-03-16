Скандальный украинский сайт "Миротворец" занес депутата Верховной рады в свою базу

Бывшую наводчицу добровольческого батальона в Донбассе назвали предательницей и обвинили в подготовке терактов и государственного переворота в Незалежной. Об этом сказано на сайте "Миротворца".

Ранее, в четверг, 15 марта, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко курировала проект теракта в Киеве, а именно – в здании в Верховной раде. И внес представление о привлечении депутата к уголовной ответственности, ее задержании и аресте.

Сама же парламентарий все это отвергает и обвиняет власти Незалежной в преступлениях.

Как бы там ни было, но депутат Верховной рады твердо решила принимать участие выборах президента Украины в марте 2019 года. Об этом она сама заявила накануне в программе “Большой вечер” с Тиграном Мартиросяном на телеканале Newsone.

Мало того, "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" будет принимать участие в парламентских выборах, которые назначены на Украине на октябрь следующего года, отметила депутат.

О планах выдвинуться в кандидаты на главный государственный пост Савченко говорила много раз. А в июле 2017 г. даже сообщила, что начала сбор средств на президентскую кампанию.

В 2015 г. за причастность к убийству журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина в Донбассе Савченко была приговорена в России к заключению сроком на 22 года. В конце мая 2016 г. президент РФ помиловал ее, и она вернулась на Украину.

Уже тогда Надежда Савченко предупредила, что при поддержке народа готова стать президентом страны.