Выход из СНГ добьет Украину

В этом случае Незалежная лишится рынка сбыта своей продукции, а многие ее граждане - пенсий

Решение Киева выйти из Содружества независимых государств (СНГ) не окажет большого влияния на саму организацию, однако лишит Украину многих возможностей, в первую очередь, экономического плана. Об этом предупредил постоянный представитель РФ при СНГ Андрей Шведов.

Он отметил, что участие в объединении стран на постсоветском пространстве является сугубо добровольным. Но большинство выходцев из СССР, за исключением Грузии и трех прибалтийских республик, держатся за СНГ, так как это дает значительные преференции.

"Для той же Украины страны Содружества представляют немаловажный экспортный рынок – порядка 16%, особенно для ее машиностроительной продукции. Соответственно, выход из соглашений лишает эту страну многих прав и возможностей", – подчеркнул Шведов в беседе с "Известиями".

Кроме того, дипломат напомнил, что "договоренностями в рамках СНГ регулируются вопросы пенсионного обеспечения при переезде граждан на жительство в другое государство", вопросы медицинской помощи, возможности для малого бизнеса. Оформив окончательный разрыв с Содружеством, Киев многого лишит граждан Украины.

В то же время для СНГ выход Незалежной из объединения пройдет практически незамеченным: "За последние годы Киев свернул до минимума свой вклад в деятельность СНГ. Но это не помешало организации активно работать и развиваться", – напомнил дипломат.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин, выступая в Верховной раде, объявил депутатам, что его ведомство подготовило предложения по выходу страны из СНГ. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией также предлагается денонсировать. Документы уже легли на подпись президенту Петру Порошенко.