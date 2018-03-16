Поклонская сообщила, когда Крым воссоединится с Незалежной

Крым стал российским навсегда. В этом убеждена депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская. Жители полуострова сами определили свою судьбу, и историю вспять уже не повернуть. Впрочем, если Украина так хочет считать Крым своим, выход есть – она тоже может воссоединиться с Россией. И эта идея не более фантастическая, чем постоянные заявления киевских властей о том, что они рассчитывают вновь распространить на полуостров свою юрисдикцию.

"Украина скорее вернется в Россию. Возвращение Крыма просто невозможно", – цитирует РИА "Новости" Поклонскую.

Экс-прокурор Крыма отметила, что возрождение Украины, испытывающей сейчас большие экономические трудности, возможно только вместе с Россией. Но россияне готовы вытянуть Незалежную из ямы.

"Украина – это братская страна по отношению к России, и по-другому быть не может. Украина с ее традициями, культурой, языком не нужна никаким западным партнерам. Плевать они хотели на украинские заботы, на украинские традиции, на язык. А мы нет. Мы один народ, поэтому и развиваться должны вместе и процветать будем вместе назло врагам", – подчеркнула Поклонская.

В пятницу, 16 марта, жители Крыма отмечают четвертую годовщину референдума, по итогам которого произошло воссоединение полуострова с Россией. Свое желание стать россиянами в 2014 г. высказали 96,77% населения республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Киевские власти итоги референдума не признают.