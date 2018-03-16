Европейцы предложили Крыму безвиз

Попасть в Симферополь из-за рубежа станет проще

Председатель русско-финской ассоциации дружбы Дарья Скиппари-Смирнова предложила организовать прямое авиасообщение с Хельсинки и отменить визовый режим при поездках в Крым. Об этом она рассказала во время посещения полуострова.

"Мы уже общались с одной из финских авиакомпаний, которая допускает такую возможность", – цитирует ее РИА "Новости".

Дарья подчеркнула, что отдых в Крыму можно сравнить с Италией, однако цены в России значительно ниже. По словам Скиппари-Смирновой, на полуострове планируется открыть Финский культурный центр.

Она призналась, что цель, прибывшей из Хельсинки делегации, состоит в том, чтобы убедиться в безопасности региона и в отсутствии войны. В Европе считают, что здесь якобы происходят ожесточенные бои.

"Мы здесь войны не видели. Простые люди живут обычной жизнью, живут мирно, свободно и, насколько я поняла, достаточно счастливо", - добавила Дарья.

По ее мнению, на полуострове высокий уровень сервиса, а также доверие к президенту Владимиру Путину.

"Знали бы финны, как русские, простой народ любит своего президента. Я удивилась, как весь город ликовал от радости. В Финляндии такого отношения к политикам нет", – сказала Скиппари-Смирнова.

Председатель русско-финской ассоциации дружбы не боится возможных санкций со стороны Украины и считает, что у каждого человека есть право на свое личное мнение. При этом, по ее словам, "очень много финнов хотят увидеть Крым".