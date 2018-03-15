Крымчан лицемерно щипают из-за рубежа

Запад ведет политику двойных стандартов в отношении жителей полуострова, заявил Владимир Путин

То, что ряд стран отказываются выдавать визы крымчанам, является полным нарушением прав человека, сообщил Владимир Путин.

"Ни стыда, ни совести", – заявил президент в фильме "Миропорядок-2018".

Такую политику отказа, глава государства называет полным бредом и попыткой лишний раз "ущипнуть" жителей Крыма.

"Наши так называемые партнеры предпринимают всяческие попытки ущипнуть крымчан, это связано с визовой политикой и так далее. Все говорят о правах человека, а крымчанам фактически заблокирована выдача виз. Это их наказывают за их выбор? Как это смотрится с точки зрения прав человека? Что это такое как не двойной стандарт?" – заявил президент.

Президент отметил, что ни при каких обстоятельствах не согласиться отдать полуостров. Он уверен, после реализации проекта Крымского моста, жизнь существенным образом изменится.