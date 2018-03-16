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Турция "поздравила" Крым с годовщиной непризнания

Фото: GLOBAL LOOK press/Helmut Corneli
Референдум о присоединении полуострова

Турецкий МИД выпустил заявление, в котором назвал исторический референдум о вхождении полуострова в состав России "нелегитимным", а само присоединение – "аннексией". Заявление, приуроченное к четвертой годовщине воссоединения Крыма и РФ, опубликовано на сайте министерства.

"Присоединение Крыма к РФ является нарушением международных законов, и Турция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", – указывается в документе.

Также власть Турции сообщила о своем намерении продолжить слежку за ситуацией на полуострове.  

"Мы продолжим внимательно следить за ситуацией в Крыму, в первую очередь – за положением крымско-татарских турок, которые являются одной из основных составляющих частей полуострова", – отмечено в заявлении.

Напомним, что Крым стал официально российским регионом в марте 2014 года. Более 96% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Однако Украина продолжает считать полуостров своим и верить, что это все временно.   

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА
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