В Крыму посмеялись над отсталостью Киева

Заявление Порошенко о непризнании выборов свидетельствует о том, что украинцы понятия не имеют о нынешней жизни на полуострове

Заявления украинских властей у самих крымчан вызывают улыбку и даже хохот, считает председатель Государственного совета республики Крым Владимир Константинов. "Сложно комментировать Порошенко. На Украине совершенно не представляют себе, что происходит в Крыму. Это идут технологические штампы. Они уже настолько отстали от нашей жизни, от наших преобразований, что люди у нас в Крыму просто над ними смеются", – иронично отметил Константинов.

По его словам, которые передает "РИА Новости", узколобость украинских правителей порождает отказ принимать факт голосования, хотя, как отметил политик, им уже не нужны ни Крым, ни Донбасс.

Напомним, украинский лидер Петр Порошенко выложил ряд гневных публикаций на официальном сайте и в соцсетях, требуя призвать Москву к ответу за выборы на полуострове. Вслед за ним свою лепту в данную эпопею внесло украинское внешнеполитическое ведомство. Министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин сегодня, 19 марта, в Брюсселе, где проходит встреча с главами МИД стран – членов Евросоюза, направил имена организаторов "незаконных выборов в оккупированном Крыму"

Об этом сообщил политический директор ведомства Алексей Макеев. "Мы передали список. Там более 140 человек", – цитирует его "Интерфакс-Украина".

Подготовленные украинской стороной санкции в отношении крымчан Климкин оговорил с госсекретарем по иностранным делам и делам Содружества Борисом Джонсоном. Речь шла, в частности, о запрете въезда в ЕС и экономических ограничениях.

Отмечается также, что политики обеспокоены судьбами британских дипломатов, которые в ответ на выдворение из Соединенного Королевства российских представителей должны покинуть Москву до конца этой недели. Глава украинского ведомства предложил свою помощь в трудоустройстве англичан, подметив, что они могут найти работу в Киеве, если восстановить ликвидированное Генконсульство Великобритании. Подобный обмен взаимовыгоден. Украинцам, к примеру, не нужно будет за лондонской визой ехать в Варшаву.

